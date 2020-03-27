Число больных коронавирусом в России превысило 1000 человек. Люди заражаются уже внутри страны

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заражения новым коронавирусом в 16 регионах – это наибольший суточный прирост больных COVID-19, один человек скончался. Общее число инфицированных достигло 1036 человек в 58 регионах, сообщает Роспотребнадзор. Напомним, за 25 марта в стране выявили 182 зараженных коронавирусом.

Подавляющее большинство новых случаев заражения – 157 – зарегистрировано в Москве. В российской столице общее число заразившихся выросло до 703 человек, выздоровели 18 пациентов. Число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до трех человек. Ранее официально сообщалось о двоих умерших в российской столице.

Заметный рост больных коронавирусом зафиксирован в Крыму – 12 человек (всего 19 заразившихся).

В Подмосковье выявлено еще 8 заболевших, в Волгоградской области – еще трое. По два случая заражения COVID-19 зафиксировано в Удмуртии, Мордовии, Чечне и Самарской области, по одному – в Татарстане, Дагестане, Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях.

Всего по России выздоровело 45 человек, из них семеро – за последние сутки.

Роспотребнадзор сегодня в очередной раз заявил, что все новые случаи заражения коронавирусом выявляют только у тех, кто непосредственно был за рубежом в последние две недели. Несмотря на это, есть данные о том, что заражения происходят уже внутри страны. Как рассказал «Новому Дню» житель Ижевска, который арендует квартиру в доме, где живет первый выявленный в Удмуртии зараженный, два новых случая в республике – это родители того человека.

«Первый случай заражения в Удмуртии – у человека, который живет в нашем доме. Когда стало известно, весь дом обработали, консьержи каждые два часа обрабатывают ручки дверей, кнопки лифтов, и так далее. У всех жильцов взяли мазки из носа на коронавирус. Нам пообещали выдать справки с результатами, пока ждем. Рассказали, что соседи были в Венгрии. Те два новых случая, о которых сообщили сегодня, это родители соседей – тех, что уже заболели», – сообщил собеседник агентства. Всего, по официальным данным, в Удмуртии выявлено 4 заболевших коронавирусом.

Москва, Ижевск, Наталья Петрова

Москва, Ижевск. Другие новости 27.03.20

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