У каждого пятого заболевшего коронавирусом в России нет никаких симптомов

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что почти у каждого пятого заболевшего в РФ коронавирусом нет никакой симптоматики.

«Из общего числа заболевших 72% демонстрируют клинику острых респираторных вирусных инфекций, 18% – это люди с бессимптомным течением», – отметила глава Роспотребнадзора на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Попова также сообщила, что у 10% заболевших диагностирована пневмония.

При этом главный санитарный врач РФ заявила, что каждый пятый заболевший заразился внутри страны. «Из общего количества выявленных инфицированных 20% – это люди, которых мы выявили как контактных», – сказала Попова. «Они не выезжали [за границу]", – пояснила она.

«Активность очагов там, куда привезли инфекцию в Российскую Федерацию, безусловно, имеет место в развитии эпидемической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах и, главное, граждан Российской Федерации, потому что риски на сегодняшний день реальны», – заключила Попова.

В целом, как отметила глава ведомства, эпидемическая ситуация по коронавирусу в стране «развивается пока достаточно спокойными темпами»: «У нас нет взрывного роста». Попова выразила уверенность, что введенные в стране ограничительные карантинные меры «снизят накал» в распространении COVID-19.

За 26 марта в России выявлено 196 новых случаев заражения новым коронавирусом в 16 регионах – это наибольший суточный прирост больных COVID-19, один человек умер. Общее число зараженных в стране достигло 1036 человек в 58 регионах, а общее число смертей выросло до трех.

По данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, на данный момент в реанимации находятся 8 пациентов с коронавирусоам.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.03.20

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