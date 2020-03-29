«Остановить не удастся», – в России спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России развивается медленно, но остановить ее не удастся. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если сравнивать графики заболеваемости в разных странах, то Россия повторяет путь США с отставанием на пару недель. По мнению Альштейна, пика в нашей стране можно ждать в конце апреля – начале мая.

Эксперт подчеркнул: в Италии в конце февраля тоже все «выглядело несерьезно», но сейчас там катастрофа.

Вирусолог считает, что ограничительные меры, предпринимаемые российским правительством, помогут притормозить распространение коронавируса, но остановить эпидемию не получится. При этом, по мнению специалиста, люди не должны сидеть дома круглосуточно: для поддержания хорошего самочувствия нужно совершать одиночные прогулки на свежем воздухе.

На данный момент в мире зафиксировано почти 665 тысяч зараженных – за сутки число инфицированных выросло на 11%. 30 тысяч 848 человек справиться с вирусом не смогли и умерли.

В России число заболевших – 1 тысяча 264, умерли от коронавируса 4, еще о трех смертях сообщили вчера, но в официальную статистику их пока не внесли.

Москва, Игорь Юров

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