«COVID-19 останется с нами навсегда», – ученый рассказал, когда ждать стабилизации ситуации

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев призвал не надеяться на то, что новый коронавирус COVID-19 исчезнет, как коронавирус SARS – возбудитель атипичной пневмонии, бушевавший в Азии в 2002-2003 годах и унесший жизни 774 человек.

По мнению ученого, ситуация с пандемией коронавируса нового типа стабилизируется через несколько лет.

Специалист отметил, что атипичную пневмонию «удалось полностью ликвидировать» и сейчас вируса, который ее вызывает, «в природе не существует». Однако, как подчеркнул ученый в комментарии радиостанции «Говорит Москва», с новым коронавирусом такой сценарий не повторится.

Лукашев уверен, что COVID-19 никуда не исчезнет и «останется с нами навсегда» – «он уже очень широко распространился, он хорошо передается, он есть во всех странах мира».

Ученый полагает, что новый коронавирус «не ослабнет, но перестанет быть общественно опасным».

Ранее доктор медицинских наук, член Российской академии естественных наук и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн заявлял, что пик заболеваемости COVID-19 в России стоит ждать в конце апреля – начале мая. Ученый отмечал, что заболевание распространяется на территории России медленнее по сравнению с другими странами благодаря мерам, принятым властями. Однако, эксперт предупредил, что относительно благоприятная картина может резко ухудшиться, что показывает пример Италии.

В России на 30 марта выявлено 836 случаев заболевания новым коронавирусом, 9 пациентов умерли. За минувшие сутки число заразившихся выросло на 302. Большинство вновь заболевших – 212 – жители Москвы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.20

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