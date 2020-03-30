В московской больнице скончались еще два пациента с коронавирусом

За сутки в столичной больнице №40 в Коммунарке скончались два пациента, инфицированные коронавирусом нового типа. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.

По данным медика, одному из погибших 80 лет, у него подтверждено заболевание COVID-19. У пациента была диагностирована пневмония, также он страдал хронической сердечной недостаточностью. Он четверо суток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Второму умершему 69 лет. Предварительный тест дал положительный результат на коранавирус. У пациента была пневмония и сахарный диабет, трое суток он находился на аппарате ИВЛ.

Проценко также сообщил, что в настоящее время в больнице находятся 348 человек. У 175 из них диагностирована пневмония. У 78 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция, еще у 115 вероятно инфицирование COVID-19

В отделение реанимации и интенсивной терапии помещены 19 человек, пятеро подключены к аппаратам вентиляции легких, у четверых из них диагностирован коронавирус.

За сутки в медицинский центр поступило 28 больных, выписались 8.

Общее число больных коронавирусом на 29 марта в России достигло 1534 (1014 из них – в Москве). Всего по состоянию на вчерашний день умерли 9 человек, из них шестеро скончались в Москве, выздоровели 64 человека.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 30.03.20

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