Убийство людей не является целью коронавируса

Коронавирусная инфекция, как и другие вирусы, имеет своей главной целью репродукцию. Она не намерена убивать носителя. Об этом сообщил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

«Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого. Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен», – сказал медик в эфире канала «Россия-1».

Вирусы – паразиты, они живут в больном, но живом организме. Основная цель инфекций заключается в репродукции, подчеркнул Никифоров.

«Если он нас с вами уничтожит, то он убьет и себя самого. У всего живого есть цель – продлить самого себя, и ни одно живое не будет совершать суицид», – пояснил инфекционист.

По последним данным, в мире более миллиона человек заразились коронавирусом нового типа. Более 53 тысяч скончались. Заболевание распространилось в 180 странах и регионах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.04.20

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