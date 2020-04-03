Главный внештатный нарколог объяснил вред алкоголя во время самоизоляции

Употребление алкоголя во время самоизоляции для расслабления и улучшения настроения рискует обернуться развитием зависимости и риску уйти в запой. Такое мнение агентству новостей «Москва» высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Он отметил, что субъективно приятные реакции, вызванные алкогольной интоксикацией, неестественны и непродолжительны, а человек быстро адаптируется к расслабляющим эффектам спиртного. В итоге для достижения желаемого состояния субъекту день ото дня требуется все большая доза алкоголя, «а трезвое состояние становится дискомфортным».

Это оборачивается тем, что человек теряет способность радоваться жизни без стимуляции. При этом он становится раздражительным, нарушается нормальный сон. По словам Брюна, новые порции алкоголя не способны снять это состояние. В связи с этим, отмечает нарколог, после нескольких дней возлияний человеку требуется квалифицированная помощь специалиста.

Помимо этого, указал эксперт, употребление алкоголя в период лечения от коронавируса может обернуться осложнениями. В частности, отметил Евгений Брюн, на фоне принятия алкоголя пациент нарушает предписанный врачем режим лечения, а лекарственные препараты престают работать должным образом или вовсе становятся вредны.

«Если количество алкоголя, выпиваемого за сутки, значительно – препараты будут полностью блокированы спиртом и продуктами его распада», – отметил Брюн.

На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в мире перевалило за 1 миллион (1 016 534), свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (США). Осложнения, вызванные вирусом унесли жизни более чем 53 тыс. человек, излечиться удалось почти 212 тыс. человек.

Первое место по числу заболевших принадлежит США (245 573), на втором – Италия (115 242), на третьем – Испания (112 065).

Согласно последним данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на момент публикации данного материала в РФ насчитывалось 4,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.04.20

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