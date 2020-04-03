Врачи рассказали об опасных советах по защите от коронавируса

Пандемия коронавируса и нехватка индивидуальных средств защиты в аптеках привели к тому, что в Сети появилось много советов, как защититься от инфекции подручными средствами. Некоторые из этих рекомендаций попросту бесполезны, а другие могут нанести непоправимый вред здоровью. Об этом рассказала врач ГКБ им. В. В. Виноградова Мария Блинова.

В частности, пользователи выкладывают видеоролики, в которых изготавливают медицинские маски. При этом используемые для этого материалы могут быть любыми – от бумажных полотенец до старых семейных трусов, пишет «Российская газета». По словам Блиновой, от заражения защищает только респиратор. «А медицинская маска служит барьером, чтобы вы не заразили других. Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», – объясняет врач.

Маски устроены таким образом, чтобы не допустить распространение выделений больного наружу. «Любые медицинские изделия проходят специальную регистрацию. Процедура включает в себя экспертизу, технические и токсикологические испытания. Непроверенные изделия не гарантируют вам никакой защиты», – комментируют в Росздравнадзоре. С самодельной маской вы можете оказаться разносчиком заразы, добавляют в ведомстве.

Для того чтобы защититься от вируса, в интернете предлагают наносить на внутреннюю поверхность маски несколько капель спиртовой настойки прополиса. Блинова утверждает, что дыхательные пути такой способ точно не защитит, так как доказанного бактерицидного действия прополиса нет.

Другой способ врач назвала опасным для здоровья – прием внутрь перекиси водорода для повышения иммунитета. Блинова напомнила, что ни в коем случае нельзя пить жидкости, на которых написано «для наружного применения», даже если концентрация кажется безопасной.

Перекись 3% раствора используют для обработки ран, 6-9% – для дезинфекции поверхностей, однако в последнем случае обязательно использовать перчатки, так как при попадании на кожу может случиться ожог. «Иммуномодулирующими свойствами перекись не обладает», – подчеркнула медик.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.04.20

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