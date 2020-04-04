В России – 582 новых случая заражения коронавирусом, за сутки скончались 9 человек

В России за последние сутки подтверждено 582 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 32 регионах. Накануне сообщалось о выявлении 601 больного за сутки, днем ранее прирост составил 771 случай. Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4731 случай коронавирсной инфекции в 78 регионах.

За сутки в РФ скончались 9 человек, из них 7 – в Москве и по одному в Костромской области и Приморском крае. Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 43 человека.

За минувшие сутки выписаны 52 человека, всего на данный момент выздоровели 333 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве – 434 (всего 3357). Еще 49 случаев зафиксировано в Московской области (всего 260). В тройку лидеров по числу вновь заболевших вошел Санкт-Петербург, где диагноз коронавирус подтвержден у 15 человек (всего 171 случай заражения).

Всего в мире, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболели более 1,12 миллиона человек, скончались 58,9 тысяч человек, выздоровели более 227 тысяч пациентов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.04.20

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