Власти России сняли запрет на вывоз масок и других средств защиты

Правительство России сняло введенный в марте текущего года на фоне начавшейся в стране эпидемии коронавируса запрет на вывоз из страны медицинских масок, респираторов, противочумных костюмов и других средств защиты, а также медицинского оборудования. Соответствующее решение кабмина, принятое 30 апреля, сегодня опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, запрет на поставку из РФ в другие страны некоторых медицинских изделий был введен 2 марта на срок до 1 июня. Ограничение не распространялось на международную гуманитарную помощь, оказываемую Россией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.05.20

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