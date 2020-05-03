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Воскресенье, 3 мая 2020, 11:45 мск

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Власти России сняли запрет на вывоз масок и других средств защиты

Правительство России сняло введенный в марте текущего года на фоне начавшейся в стране эпидемии коронавируса запрет на вывоз из страны медицинских масок, респираторов, противочумных костюмов и других средств защиты, а также медицинского оборудования. Соответствующее решение кабмина, принятое 30 апреля, сегодня опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, запрет на поставку из РФ в другие страны некоторых медицинских изделий был введен 2 марта на срок до 1 июня. Ограничение не распространялось на международную гуманитарную помощь, оказываемую Россией.

Москва, Наталья Петрова

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,