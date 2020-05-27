Академик назвал причину набора веса на самоизоляции

Основной причиной набора лишнего веса во время режима самоизоляции является стресс. Такое мнение высказал врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков. «Человек находится в однокомнатной квартире, где живут сестра, теща, двое детей и так далее. Это можно сравнить с тюрьмой, где понатыкано много людей», – приводит слова ученого «Вечерняя Москва».

Ковальков пояснил, что постоянная необходимость в общении вызывает стресс, гармоном которого является кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса. По словам эксперта, в обычной ситуации человек способен набирать по 150 граммов жировой ткани ежедневно, а в стрессовых состояниях этот показатель доходит до 250-300 граммов. Чтобы предотвратить набор лишнего веса, необходимо исключить из рациона сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед, посоветовал специалист.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.05.20

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