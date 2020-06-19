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Пятница, 19 июня 2020, 12:06 мск

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Борьбу с инфекциями хотят выделить в отдельный нацпроект

Фото: пресс-служба Кремля

Борьбу с инфекционными заболеваниями хотят выделить в отдельный федеральный проект в рамках нацпроекта «Здравоохранение», заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Мурашко отметил, что вспышка коронавирусной инфекции уже показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями. «Однозначно нужно менять подходы для маршрутизации пациентов к месту, где они получают лечение. Поменялся подход к доступу к медицинской продукции, система принятия решений о финансировании отрасли, информационная часть», – сказал министр, добавив, что еще предстоит проделать работу над ошибками, и, конечно же, мы уже сегодня это делаем, планы на «холодный период» наработаны».

Москва, Иван Гридин

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