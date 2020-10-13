Получателей льготных лекарств в России внесут в единый реестр

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о регистре россиян, имеющих право на льготные лекарства. В регистр внесут данные о числе федеральных и региональных льготников, об их диагнозе и категории заболеваний, а также обеспеченности лекарствами. Его формирование начнется в 2021 году.

По мнению авторов инициативы, единый реестр позволит заблаговременно планировать закупки и отслеживать наличие остатков лекарственных препаратов на складах, а также контролировать, чтобы все льготники получали необходимые медпрепараты в полном объёме. Кроме того, гражданам станет проще подтвердить своё право на получение лекарств при смене места жительства, указано в сообщении на сайте правительства.

Отметим, что на сегодняшний право на бесплатное получение медикаментов имеют более 20 категорий граждан. В их числе инвалиды, люди с хроническими и редкими заболеваниями, а также ветераны Великой Отечественной войны.

По словам Мишустина, регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. «Особое внимание будет уделено обеспечению защиты личных данных. Доступ к конфиденциальной информации в регистре получат только сотрудники государственных органов», – отметил глава кабмина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.20

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