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Понедельник, 9 ноября 2020, 14:25 мск

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Минздрав пообещал ликвидировать дефицит лекарств для раковых больных

Дефицит необходимого больным онкологическими заболеваниями препарата «ВинкристинЮ» в ближайшее время будет ликвидирован. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает rbc/ru.

Чиновник отметил, что отгрузка 51 тыс. упаковок препарата, произведенного российской компанией «Верофарм», состоится 9 ноября. Благодаря этому дефицит лекарства будет ликвидирован, заверил Кузнецов. Он также добавил, что данный препарата будут производить две компании опережающими темпами.

Причиной дефицита стало сокращение производства онкологических лекарств, а также отзыв большой партии произведенного «Верофармом» «Винкристина» из-за обнаруженных в лекарстве примесей. В конце октября благотворительные фонды обратились к властям с просьбой решить проблему. В частности, они попросили изменить нормативную базу, регулирующую закупку и производство лекарств, централизовать систему их закупки и распределения по клиникам.

В Минздраве объяснили возникновение дефицита в том числе пандемией коронавирусной инфекции. Там также добавили, что уже подготовили документ, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на препараты. Кремль, комментируя обращение благотворительных фондов, сообщил, что в правительстве уже работают над решением этой проблемы.

Москва, Иван Гридин

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