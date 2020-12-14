В России вступили в силу новые правила оформления больничного

В России с 14 декабря вступают в силу новые правила оформления больничного листа, сообщает РИА «Новости». Теперь у россиян появится возможность оформлять электронный больничный вместе с бумажным носителем. Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению удостоверяющего личность документа, при оформлении электронного потребуется ещё и СНИЛС.

По новым правилам, при наличии угрозы распространения опасных для окружающих заболеваний, оформлять бюллетени можно будет дистанционно, воспользовавшись телемедицинской консультацией.

Кроме того, выдавать больничные смогут все организации, получившие лицензию на меддеятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача, и стоматологи, а вот врачи подразделений скорой помощи выписывать больничные не смогут.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство меняет порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь их будут перечислять непосредственно гражданам из Фонда соцстрахования, минуя работодателя. Премьер отметил, что в ряде регионов такая система уже работает в пилотном режиме. Благодаря этой системе, у работодателей становится меньше бумажной работы, а граждане быстрее получают положенные выплаты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.12.20

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