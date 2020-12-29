Дети на дистанционном обучении быстрее теряют зрение

У детей на удаленке в полтора раза быстрее развивается близорукость. К такому выводу пришли медики в Китае. В исследовании приняли участие более 1 млн школьников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект «Эпидемиология и профилактика миопии» (MEIS).

В рамках проекта ученые Школы офтальмологии и оптометрии и глазной больницы Медицинского университета Вэньчжоу в Китае раз в полгода проводят проверку остроты зрения более 1 млн школьников на протяжении 10 лет. В своем последнем исследовании медики провели три обследования на близорукость в 1,3 тысячи школ.

«Мы использовали обычный период (июнь-декабрь 2019 года) и период карантина Covid-19 (январь-июнь 2020-го) для сравнения», – сказано в тексте препринта. «Среди всех учащихся мы обнаружили, что полугодовое прогрессирование миопии увеличивалось примерно в 1,5 раза во время карантина, введенного из-за Covid-19», – говорится в результатах работы.

Наиболее повержены проблемам со зрением ученики младших классов. Дело в том, что к шести годам совершенствуется оптическая система человека. Окончательное ее формирование происходит в младшем школьном возрасте в районе 10-12 лет.

Для человека свойственно смотреть вдаль, в этом случае глаза находятся в состоянии покоя. Риск развития близорукости увеличивается, если ребенок долго смотрит перед собой, например, сидит у экрана компьютера, телевизора, или читает книгу. «Из-за карантина дети заперты дома: они не получают ту дозу солнечного света, которая доказано оказывает тормозящий эффект на прогрессирование болезни. Плюс постоянная нагрузка на глаза на близком расстоянии, даже в свободное от учебы время», – пояснил детский офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

Чтобы снизить риск возникновения проблем со зрением, медики рекомендуют после каждого урока отходить от компьютера и смотреть в окно. После занятий вообще желательно не давать школьнику планшеты и телефоны, ограничить до минимума просмотр телевизора и даже чтение книг. Вместо этого лучше отпустить его гулять во двор.

Китайские ученые намерены изучить долгосрочное влияние дистанционного обучения на зрение детей. Специалисты не исключают, что прогрессирования миопии в полтора раза – только промежуточный результат.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 29.12.20

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