Более половины родителей заявили о беспрецедентном отставании школьников

Более половины родителей (53%) заявили о беспрецедентном отставании учеников по образовательной программе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование группы сервисов «Актион Образование».

Директора школ не согласны с родителями: 47% из них заявили, что в уходящем году году отставание школьников минимальное, а 22% уверены, что ученики его школы вообще не отстают от программы. При этом только 29% родителей рассчитывают на минимальное снижение результатов образовательного процесса.

На вопрос о причинах возможного снижения качества подготовки учеников родители и директора смотрят по-разному. Около 40% руководителей школ заявили, что некоторое снижение результатов наблюдается ежегодно после летних каникул. С этим согласны лишь 11% опрошенных родителей, а 54% уверены, что снижение качества полученных их детьми знаний резко ухудшилось из-за дистанционного обучения на фоне пандемии коронавируса. Каждый пятый родитель указал в качестве проблемы неготовность учителей проводить занятия на удаленке (20%).

Опрос показал, что осенью большинство школ (72%) не уходили на дистанционное обучение, несмотря на рост заболеваемости Covid-19 в стране. На дистанционное обучение переходили в основном школы в мегаполисах. В 20,4% школ на удаленку переводили только классы, в которых кто-то заразился коронавирусом. На полную удаленку переходили только 7% образовательных учреждений. При этом 49% родителей заявили что школьники все же перешли на удаленку всем учебным заведением или классом.

После весеннего дистанционного обучения эксперты отметили у 83,8% учеников неблагополучные психические реакции. Сами школьники чаще всего жаловались на покраснение и усталость глаз (18,1 и 44,9%), а также на общее утомление при длительной работе за компьютером или другим устройством.

Опрос проводился группой сервисов «Актион Образование». В нем приняли участие более 3 тыс. человек – около 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей и 1,4 тыс. родителей из 65 российских регионов.

Москва, Иван Гридин

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