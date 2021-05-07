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Пятница, 7 мая 2021, 14:13 мск

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Правительство РФ разрешило продавать лекарства и медтовары из госрезерва

Кабмин разрешил использовать госрезервы при резком подорожании товаров. Прежде всего это касается лекарств и медицинских изделий, сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил расширение интервенций на промышленные товары. Прежде подобную практику использовали только для продуктов питания и нефтепродуктов.

«Государственные резервы можно будет использовать для товарных интервенций при резком (от 20% и более) повышении цен на непродовольственные товары в регионах», – говорится в сообщении.

Чтобы получить помощь в случае резкого роста цен, регионам нужно будет обратиться в Росрезерв. После одобрения профильного министерства кабмин примет акт о товарной интервенции, и нужны товары появятся на рынке.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.05.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / правительство РФ

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