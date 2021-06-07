Смертность в России достигла допандемийного уровня в половине регионов

Больше половины российских регионов достигли доковидного уровня смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодня более половины регионов снизили [показатели по смертности] до уровня начала 2020 года. А 2020 год – в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и ковид, конечно, кардинально поменял ситуацию, – цитирует главу Минздрава ТАСС. – В первую очередь [уровень смертности снизился благодаря] мероприятиям по массовой профилактике коронавирусной инфекции, второе – возобновление диспансеризации».

По словам Мурашко, диспансеризация выявляет новые заболевания примерно у 15% пациентов. Также большую роль в снижении показателя смертности играет реабилитация тех, кто переболел Covid-19.

«Мы видим, что пациенты с тяжелой инфекцией и имеющие хронические неинфекционные заболевания подвержены риску преждевременной смерти. И конечно же, они в первую очередь должны прийти на прием к врачу. И мы сегодня требуем от стационаров передавать списки в поликлинику для проактивного приглашения», – сказал министр.

За прошлый год смертность в РФ выросла на 17,9%, сообщила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова. Большую долю в приросте составили летальные исходы больных коронавирусной инфекцией.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.06.21

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