Фармкомпании заявили об ажиотажном спросе на лекарства в России

Россияне бросились скупать лекарства, как во время начала пандемии коронавируса. По итогам первой половины 2021 года фармацевтическим ритейлерам практически удалось удержать обороты выручки на прошлогоднем уровне.

С января по июнь текущего года аптеки заработали 552,1 млрд рублей: всего на 1% меньше, чем в тот же период 2020-го, пишет «Коммерсант». Причем в первом квартале этого года оборот аптек был ниже на 10% год к году. Во втором квартале с новой волной коронавируса выручка фармритейлеров вновь начала расти: в апреле – на 5%, в мае – на 10%, столько же в июне.

Удержать показатели фармацевтическим компаниям удалось за счет роста цен на лекарства и на фоне непрекращающегося спроса на препараты, которые используют при лечении коронавируса. Выросли также продажи через интернет.

По словам гендиректора сети аптек «Поларт-Фарм» Даны Алборовой, покупатели в основном заказывают онлайн применяемые при Covid-19 ксарелто, клексан и арепливир. По подсчетам аналитиков «Мегаптеки», наибольший рост в продажах показали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.21

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