Правила продажи медицинских масок в России хотят ужесточить

Производители медицинских масок отправили премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение с указанием пробелов в законодательстве, из-за которых медперсонал больниц, работающих с зараженными коронавирусом, подвергается повышенному риску инфицирования. В документе предлагается ужесточить правила продажи средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Авторами обращения являются члены Ассоциации изготовителей и поставщиков средств хим- и биозащиты (РХБ-защиты), куда входят изготовители и поставщики средств химической и биологической защиты, а также Ассоциации разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ), членами которой являются разработчики и поставщики средств индивидуальной защиты, передает РБК.

В документе ассоциации указывают, что больницы не могут выполнять санитарно-эпидемиологические требования из-за пробелов в законодательстве. В результате в учреждения системы здравоохранения могут попасть недоброкачественные средства защиты дыхания, что приведет к высокому уровню заболеваемости Covid-19 среди медперсонала и увеличению риска инфицирования их близких.

В частности, производители одноразовых и многоразовых масок, а также респираторов общего применения могут получить документ о регистрации продукции только по заявлению. Согласно действующим законам, на них не возложено обязательство сразу предоставлять документы по техническим и токсикологическим испытаниям. Отсрочка действует 150 дней.

Такой долгий период позволяет недобросовестным поставщикам реализовать контракт на снабжение больниц недоброкачественными СИЗ, тем самым «поставив жизнь медработников под угрозу». Также не исключается и создание «фирм-однодневок», в таком случае по истечении 150 дней старое юрлицо ликвидируется и создается новое, которое снова проводит регистрацию все тех же медизделий по упрощенной форме.

По данным Росздравнадзора, в 2021 году в России было выявлено более 168 тысяч единиц медицинских масок и более 403 тысяч единиц защитной одежды, которые не отвечали требованиям.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.08.21

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