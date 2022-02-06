Россия оказалась на пороге онкологического кризиса

России грозит рост запущенности и летальности среди больных онкологическими заболеваниями на фоне приостановки плановой медицинской помощи. Такое мнение высказал главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в интервью РБК.

«Чем раньше выявлено заболевание – тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», – пояснил Каприн.

По его словам, с 2017 года ежегодно увеличивалось число выявлений злокачественных новообразований благодаря улучшению диагностики и скрининга, однако пандемия в 2020 году негативно сказалась на этом показателе.

Примечательно, что за девять месяцев 2021 года в России было выявлено более 791 тысячи злокачественных новообразований. Согласно отчету Счетной палаты, 19,3% из них к моменту выявления достигли поздней стадии. В ряде регионов доля пациентов, у которых рак был выявлен на поздних стадиях, значительно превысила общероссийский показатель (19,3%). Речь идет об Удмуртии (42%), Смоленской области (40,8%) и других. Аудиторы замечают, что такая ситуация может свидетельствовать о ненадлежащем проведении профилактических осмотров и диспансеризации.

Москва, Светлана Антонова

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