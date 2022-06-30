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Четверг, 30 июня 2022, 13:39 мск

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В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Турции подтвердился первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Инфекцию обнаружили у 37-летнего гражданина с ослабленным иммунитетом. «Установлено, что других случаев заболевания при контакте с другими людьми не выявлено», – написал Коджа в твиттере.

Глава турецкого минздрава не уточнил, в каком именно регионе проживает инфицированный. При этом Коджа напомнил, что оспа обезьян передается при тесном физическом контакте.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала 2022 года оспой обезьян заразились свыше 3,4 тысячи человек в 50 странах мира. Большинство случаев инфицирования приходится на Европейский регион.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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