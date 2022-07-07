Минздрав: треть медицинских изделий на российском рынке отечественного производства

Почти треть медицинских изделий на российском рынке произведены внутри страны. Об этом сообщила директор департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Елена Астапенко.

По ее словам, 31% медизделий – отечественного производства. Ранее Астапенко также сообщала, что ни один зарубежный производитель медицинских изделий не отказался от поставок в Россию. Однако она признала наличие логистических проблем, которые сейчас решаются.

Тем временем, в РФ появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма», который применяется для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

«Первые упаковки «Золгенсма» получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Это следует из данных системы «Честный знак». Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», – говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Минздрав РФ зарегистрировал «Золгенсма» в конце прошлого года. Это одно из трех существующих в мире лекарств, которые применяют при СМА. Стоимость одной дозы препарата составляет более чем 2 млн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

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