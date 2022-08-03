В Литве выявили первого инфицированного оспой обезьян. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
«Примерно час назад мы получили подтверждение, что в Литве зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян в этом году», – рассказала представитель министерства здравоохранения республики Галина Загребневене.
В литовском минздраве уточнили, что заболевший – 40-летний мужчина. Он гражданин Литвы и недавно вернулся из другой европейской страны.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он также обратился к мужчинам, которые имеют половые контакты с другими мужчинами, с просьбой ограничить интимные связи, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Вильнюс, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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