В Литве выявили первого инфицированного оспой обезьян. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Примерно час назад мы получили подтверждение, что в Литве зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян в этом году», – рассказала представитель министерства здравоохранения республики Галина Загребневене.

В литовском минздраве уточнили, что заболевший – 40-летний мужчина. Он гражданин Литвы и недавно вернулся из другой европейской страны.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он также обратился к мужчинам, которые имеют половые контакты с другими мужчинами, с просьбой ограничить интимные связи, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Вильнюс, Зоя Осколкова

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