российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 августа 2022, 15:08 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

В Литве зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

В Литве выявили первого инфицированного оспой обезьян. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Примерно час назад мы получили подтверждение, что в Литве зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян в этом году», – рассказала представитель министерства здравоохранения республики Галина Загребневене.

В литовском минздраве уточнили, что заболевший – 40-летний мужчина. Он гражданин Литвы и недавно вернулся из другой европейской страны.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Он также обратился к мужчинам, которые имеют половые контакты с другими мужчинами, с просьбой ограничить интимные связи, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Вильнюс, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

В Санкт-Петербурге выписали из больницы заболевшего оспой обезьян пациента / «Все может измениться в любой момент»: в Подмосковье опасаются птичьего гриппа / Глава ВОЗ призвал геев ограничить число половых партнеров из-за оспы обезьян / Без свиданий и посылок: в российских тюрьмах хотят ввести особый режим на время эпидемий / В Японии выявили первый случай заражения оспой обезьян / В России подтвержден первый случай заражения оспой обезьян / В Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян / Скорость мутаций оспы обезьян оказалась значительно выше

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Здоровье, Эпидемии,