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Вторник, 6 сентября 2022, 14:07 мск

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В Гонконге подтвержден первый случай оспы обезьян

В Гонконге выявили первый случай оспы обезьян. Пациент недавно прибыл из-за границы. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

30-летний мужчина приехал в Гонконг из Филиппин, до этого он побывал в Канаде и США. Предполагается, что он заразился оспой обезьян в Штатах.

Первые симптомы появились еще в конце августа, однако мужчина почувствовал недомогание только по прибытии в Гонконг. Пациента изолировали, он проходит лечение.

Ранее случай заражения обезьяньей оспой был выявлен на Тайване. При этом на территории материкового Китая об инфицированных не сообщалось.

Гонконг, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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