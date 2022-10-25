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Вторник, 25 октября 2022, 13:40 мск

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В России остается высоким уровень заболеваемости хроническим гепатитом С

В России уровень заболеваемости хроническим гепатитом С остается на высоком уровне несмотря на то, что последние семь лет наблюдается снижение новых случаев инфицирования. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

«Несмотря на ежегодное снижение с 2015 года заболеваемости хроническим гепатитом С среди совокупного населения РФ, количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким», – сказал замглавы Минздрава на круглом столе в Совете Федерации.

По словам Камкина, с 2011 по 2021 год включительно в России выявлено более 19 тысяч случаев заболевания острым гепатитом С и более полумиллиона случаев заболевания хроническим гепатитом С.

Тем временем, по итогам прошлого года уровень охвата профосмотрами на туберкулез составил 71%, что выше показателя 2020 года на 4,3%. Кроме того, продолжает регистрироваться снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Минздрав РФ

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