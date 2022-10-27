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Четверг, 27 октября 2022, 11:25 мск

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За последние 12 лет россияне стали вдвое меньше курить

За последние 12 лет в России вдвое снизилось потребление табака. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на VI Всероссийском форуме по общественному здоровью.

По словам главы Минздрава, с 2009 до 2021 год потребление табака снизилось с 39,5% до 20%.

Кроме того, снижается потребление алкоголя. В прошлом году достигнуто уменьшение объема потребления в пересчете на спит с 9,4 литров на душу населения до 9,1.

«Но все-таки, я хотел бы отметить, это достаточно высокие цифры», – добавил Мурашко.

Вместе с тем, министр отметил увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 2,2 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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