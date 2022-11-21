Глава Минздрава назвал напряженной ситуацию с нехваткой медиков

В России остается напряженной ситуация с кадрами в сфере здравоохранения. В то же время по дефицитным направлениям в настоящее время наблюдается прирост. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«По наиболее дефицитным направлениям сегодня идет прирост, это по участковым терапевтам. В целом же, в отрасли мы видим, что пока ситуация крайне напряженная», – сказал Мурашко на совещании в Госдуме.

По его словам, наблюдается прирост онкологов, кардиологов, анестезиологов и реаниматологов. «Но есть направления в здравоохранении, по которым нам требуются просто изменения в подходах», – отметил министр.

Тем временем, в правительстве сейчас активно обсуждают возможность увеличения зарплат медработникам. В 2022 году планируется дополнительно выделить на эти цели 59 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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