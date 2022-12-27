В преддверии новогодних застолий в Минздраве напомнили об ожирении четверти россиян

Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель «Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии» Виктор Тутельян дал несколько советов по питанию в новогодние каникулы, а также напомнил, что большая часть взрослого населения России имеет избыточный вес.

«За новогодним столом надо уметь себя обманывать. Например, все класть на маленькие тарелки. Тогда (создается) ощущение, что там лежит много, и ты меньше съешь», – цитирует врача «Интерфакс».

Диетолог рекомендует начинать трапезу с листовых салатов. По словам специалиста, это поможет провести с пользой те 20 минут, которые у человека составляют разницу между чувством насыщения и поступлением достаточно количества пищи. «Чтобы этот временной интервал был заполнен, можно обмануть себя, поесть что-нибудь очень легкое», – добавил Тутельян.

В настоящее время у 55% взрослого населения России избыточная масса тела, из них 25-26% по разным данным из разных регионов – это уже ожирение первой, второй, третьей степени, отметил врач. Он также напомнил, что с ожирением связан целый «букет заболеваний, которые отнимают у нас жизнь и здоровье», в частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, сердечно-сосудистые катастрофы, инфаркты и инсульты, атеросклероз.

Москва, Зоя Осколкова

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