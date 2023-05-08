российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 мая 2023, 09:58 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

Россияне стали больше болеть – общая заболеваемость выросла почти на 4%

В 2022 году в России выросла общая заболеваемость населения. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

«Общая заболеваемость населения Российской Федерации в 2022 году выросла на 3,83% и составила 174 516,8 на 100 тысяч населения, в 2021 году 168066,5 на 100 тысяч населения», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы.

Первичная заболеваемость населения России в 2022 году также увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом, сообщили в ведомстве.

Прирост заболеваемости наблюдается почти по всем классам. По болезням органов дыхания прирост составил 3,6%, системы кровообращения – 5,8%, костно-мышечной системы и соединительной ткани – 7%. Общая заболеваемость новообразованиями в 2022 году увеличилась на 4,6%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Минздрав РФ

«Подход крайне ошибочен»: правительство РФ снова обвинили в игнорировании поручений Путина и решений Госдумы / Система здравоохранения в России требует лечения: неравенство в доступности и нехватка средств / В Госдуме обратили внимание на проблемы с лекарственным обеспечением россиян: задача, поставленная Путиным, на грани срыва / Мурашко заявил о дополнительном приросте продолжительности жизни / «В Минздраве завелись какие-то сомнительные личности»: в Госдуме заявили об угрозе продолжающейся «оптимизации» медицины / Глава Минздрава РФ заявил о локализации очагов сибирской язвы / В преддверии новогодних застолий в Минздраве напомнили об ожирении четверти россиян / «Коробки поставили – ни воды, ни тепла, ни Интернета»: Матвиенко обязала сенаторов лично контролировать оснащение ФАПов в 53 регионах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Минздрав РФ,