Россияне стали больше болеть – общая заболеваемость выросла почти на 4%

В 2022 году в России выросла общая заболеваемость населения. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

«Общая заболеваемость населения Российской Федерации в 2022 году выросла на 3,83% и составила 174 516,8 на 100 тысяч населения, в 2021 году 168066,5 на 100 тысяч населения», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы.

Первичная заболеваемость населения России в 2022 году также увеличилась на 4,6% по сравнению с 2021 годом, сообщили в ведомстве.

Прирост заболеваемости наблюдается почти по всем классам. По болезням органов дыхания прирост составил 3,6%, системы кровообращения – 5,8%, костно-мышечной системы и соединительной ткани – 7%. Общая заболеваемость новообразованиями в 2022 году увеличилась на 4,6%.

Москва, Зоя Осколкова

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