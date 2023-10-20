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Пятница, 20 октября 2023, 10:09 мск

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На космодроме Байконур возник риск ухудшения эпидситуации по кори

В Казахстане в городе Байконур и близлежащих поселках возник риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори. Об этом сообщили в городской администрации.

«Сложившаяся эпидситуация по кори в Республике Казахстан (включая близлежащие поселки), увеличивает риск ухудшения эпидемиологической ситуации по кори на комплексе «Байконур», – говорится в сообщении мэрии.

С 2023 года в республике зарегистрировано более 7 тысяч случаев заболевания. В связи с этим было принято решение усилить работу по вакцинации против кори.

Байконур, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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