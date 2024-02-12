На Аляске зафиксирован первый случай смерти от нового вируса

В США зафиксирован первый случай смерти от нового вируса Alaskapox. Предположительно, погибший заразился от бездомной кошки.

Пожилой мужчина жил один в лесу и регулярно контактировал с бродячей кошкой. Он сообщил, что питомец несколько раз его поцарапал. При этом кошка охотилась на мелких млекопитающих в дикой природе.

Вирус Alaskapox иначе называют AKPV или «Аляскинская оспа». Впервые патоген был обнаружен в 2015 году. С тех пор было выявлено семь инфицированных, до этого случая все пациенты переносили болезнь в легкой форме.

В настоящее время считается, что аляскинскую оспу переносят мелкие млекопитающие – белки и полевки. Передачи вируса от человека к человеку зафиксировано не было.

Джуно, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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