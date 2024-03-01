В России младенческая смертность снизилась на 50% за десять лет

В России отмечается резкое снижение младенческой смертности. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова в ходе ХХV Конгресса педиатров РФ с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».

«За последние 10 лет младенческая смертность снизилась практически на 50%, а детская смертность – более чем на 50%, и, конечно, мы прекрасно понимаем, что это интегральные показатели, которые отражают не просто работу системы здравоохранения, службы охраны здоровья матери и ребенка, но и уровень социально-экономического благополучия общества», – цитирует Котову РИА «Новости».

За 2023 год в стране было проведено более 1 млн 200 тысяч обследований новорожденных, охват составил 98%. В результате были выявлены наследственные заболевания, пациенты со спинально мышечной атрофией и первичный иммунодефицитом.

«Запланировано широкомасштабное обновление детских больниц и их инфраструктуры, и всего до конца 2025 года в рамках национального проекта планируется построить 29 детских больниц. И только в 2023 году было открыто восемь таких объектов капитального строительства», – добавила замглавы Минздрава.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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