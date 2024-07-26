В Бразилии сообщили о первых случаях смерти от лихорадки Оропуш

В Бразилии скончались две молодые женщины, заболевшие лихорадкой Оропуш. В стране с начала года зарегистрированы более 7 тысяч случаев этой инфекции.

По данным бразильского министерства здравоохранения, обеим пациенткам было менее 30 лет. Болезнь у них протекала в тяжелой форме с симптомами, похожими на те, который наблюдаются во время лихорадки денге.

Впервые вирус Оропуш выявили во Французской Гвиане осенью 2020 года. В начале июня 2024-го стало известно о распространении инфекции в девяти провинциях Кубы. В Бразилии с начала текущего года зарегистрировали более 7 тысяч случаев.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус, вызывающий лихорадку Оропуш, как и денге, передается через укусы кровососущих насекомых. Чаще всего заболевание протекает в легкой форме, а улучшение состояния происходит на третий-четвертый день. При тяжелом течении болезни могут возникнуть опасные для жизни осложнения.

Бразилиа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube