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Пятница, 30 августа 2024, 14:14 мск

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Индонезии ввела QR-коды для туристов из-за оспы обезьян

Власти Индонезии ужесточили правила въезда в страну в связи с распространением оспы обезьян. Об этом сообщили в российском посольстве в Джакарте.

«В целях минимизации риска завоза в страну оспы обезьян <...> всем прибывающим в Индонезию иностранцам следует в обязательном порядке заполнить электронную форму на специализированном сайте для получения соответствующего медицинского пропуска в форме QR-кода», – рассказали в дипломатическом ведомстве.

QR-код необходим для прохождения пограничного контроля. Туристы должны указать личные данные и уведомить о наличии каких-либо симптомов заболевания, например, о кашле и высокой температуре.

Кроме того, прибывающие в Индонезию иностранцы должны оповещать власти о контакте с людьми с симптомами оспы обезьян

Ограничения начали действовать с 28 августа.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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