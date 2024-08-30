Индонезии ввела QR-коды для туристов из-за оспы обезьян

Власти Индонезии ужесточили правила въезда в страну в связи с распространением оспы обезьян. Об этом сообщили в российском посольстве в Джакарте.
«В целях минимизации риска завоза в страну оспы обезьян <...> всем прибывающим в Индонезию иностранцам следует в обязательном порядке заполнить электронную форму на специализированном сайте для получения соответствующего медицинского пропуска в форме QR-кода», – рассказали в дипломатическом ведомстве.
QR-код необходим для прохождения пограничного контроля. Туристы должны указать личные данные и уведомить о наличии каких-либо симптомов заболевания, например, о кашле и высокой температуре.
Кроме того, прибывающие в Индонезию иностранцы должны оповещать власти о контакте с людьми с симптомами оспы обезьян
Ограничения начали действовать с 28 августа.
Джакарта, Зоя Осколкова
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