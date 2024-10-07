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Понедельник, 7 октября 2024, 21:43 мск

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Эта отрасль «очень пока серая»: кабмин возьмётся за БАДы

Глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут выступила за более активный контроль рынка биологически активных добавок (БАД) со стороны контролирующих органов. Об этом министр сказала на главной прогноз-сессии международного форума «Биопром» в Геленджике.

«Люди хотят это (БАДы) принимать, это красиво, на этикетках написано что-то такое хорошее. Но нам кажется, что не хватает регулирования», – цитирует Лут «Интерфакс».

Как считает глава Минсельхоза, эта отрасль «очень пока серая», наднациональные техрегламенты ЕАЭС занимаются только лечебным сектором и частью специализированного питания. Это требует усиления внимания к отрасли со стороны государства, «регулирования этих вещей, чтобы они не нанесли вреда», пояснила Лут.

По данным Росстата, в первом полугодии этого года производство БАДов в РФ выросло на 31,2% – до 13,8 тысячи тонн.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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