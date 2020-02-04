Из-за коронавируса из КНР в Югре под меднаблюдение попали 30 человек

В связи с коронавирусной инфекцией в Китайской Народной Республике под медицинским наблюдением в Югре находится 31 человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО.

Пока в ведомстве не уточняют, есть ли подтвержденные случаи заражения югорчан, но отмечают, что, к примеру, под наблюдение попали три работника одной из нефтяных компаний из Нижневартовска, находившиеся в одном самолете с пациенткой, у которой лабораторно подтвержден случай коронавирусной инфекции. Речь, по-видимому, идет о студентке, гражданке Китая, которая учится в Тюмени. 28 января она обратилась к врачам, которые подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией. Но заболевание у нее проходит в легкой форме, состояние удовлетворительное, у лиц, контактировавших с ней, заболевание не обнаружено.

Стоит отметить, что в Югре специалисты проводят проверки практически всех прибывающих в регион авиа- и железнодорожным транспортом на предмет заражения коронавирусом.

Кроме того, по данным Роспотребнадзора, в регионе школы и детсады массово уходят на карантин. В столице округа всех школьников с сегодняшнего дня переводят на дистанционное обучение. Кроме того, приостановлен полностью образовательный процесс в одном детском саду и в трех школах Ханты-Мансийского района. Частично приостановлен образовательный процесс в 26 группах 18 детских садов (в Кондинском районе, Сургуте, Лангепасе, Нягани, Пыть-Яхе, Покачи) и в 36 классах 9 школ (в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Лангепасе, Нягани).

Эти меры в ведомстве связывают с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ханты-Мансийск, служба информации

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