Потенциально зараженных коронавирусом в Югре стало больше на 10 человек: «Китайцев там единицы»

Буквально за пару дней количество подозреваемых в заражении коронавирусом из КНР на территории Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось на 10 человек – с 31 до 41. Причем, как сообщили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по Югре, граждан и уроженцев Китая среди «подозреваемых» – единицы.

Напомним, еще в середине недели в связи с китайской инфекцией под медицинским наблюдением в Югре находился 31 человек. И к концу недели под наблюдение попали еще 10. Речь в данном случае идет о тех, кто недавно вернулся из КНР. Все они обследованы и подлежат медицинскому наблюдению в течение максимального инкубационного периода.

Стоит также отметить, что пока в окружном Роспотребнадзоре не уточняют, есть ли подтвержденные случаи заражения югорчан, но отмечают, что, к примеру, под наблюдение попали три работника одной из нефтяных компаний из Нижневартовска, находившиеся в одном самолете с пациенткой, у которой лабораторно подтвержден случай коронавирусной инфекции.

Речь, очевидно, идет о студентке, гражданке Китая, которая учится в Тюмени. 28 января она обратилась к врачам, которые подтвердили заболевание коронавирусной инфекцией. Но заболевание у нее проходит в легкой форме, состояние удовлетворительное, у лиц, контактировавших с ней, заболевание не обнаружено.

Кроме того, школы и детсады в регионе массово уходят на карантин. В крупнейших городах Югры всех дошколят и школьников уже отправили по домам. Эти меры в ведомстве связывают с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

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