В КПРФ запустили публичное обсуждение 15 поправок к Конституции: лидируют национализация недр и референдум

Фракция КПРФ в окружной думе Югры накануне инициировала публичное осуждение разработанных в партии 15 поправок к Конституции страны. Пока среди граждан региона, которые приняли участие в онлайн-голосовании, лидируют два пункта из списка – это национализация недр и обязательный референдум по поводу изменений в Конституцию.

Список поправок от КПРФ Югры:

1. Внести в Основной закон положение о государствообразующей роли русского народа в многонациональной семье равноправных народов Российской Федерации.

2. Зафиксировать принадлежность природных недр России её народу, гарантировать всем гражданам страны достойную долю дохода от добычи полезных ископаемых.

3. Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин.

4. Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

5. Установить, что минимальный размер оплаты труда и пенсионных выплат не может быть ниже прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном транспорте.

6. Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные услуги не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.

7. Расширить полномочия парламента по контролю над работой чиновников, закрепив в Конституции понятия «парламентский запрос», «парламентский контроль», «парламентское расследование».

8. Наделить Государственную Думу ФС РФ правом решать вопрос о доверии или недоверии правительству России, его отдельным членам, руководителям федеральных органов исполнительной власти.

9. Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ, губернаторов, мэров городов населением прямым тайным голосованием без каких-либо «фильтров».

10. Гарантировать реальную независимость судебной власти, закрепить выборность мировых, районных и городских судей.

11. Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов голосования считается посягательством на основы конституционного строя и строго карается в соответствии с нормами уголовного права.

12. Определить, что важнейшей функцией Банка России должно являться обеспечение экономического роста в стране и повышение благосостояния граждан.

13. Закрепить за органами местного самоуправления право на такую долю налоговых доходов, которая гарантирует им возможность исполнения своих полномочий.

14. Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование Конституции в интересах народного большинства. В кратчайшие сроки принять закон о Конституционном собрании и приступить к его исполнению.

15. Принять новый, отражающий принципы народовластия закон о референдуме в Российской Федерации. Предложения по реформе Основного закона, выработанные Конституционным собранием, утвердить на общенародном референдуме.

Данное обращение уже направлено во все думы и администрации городов окружного значения и муниципальных районов Югры, главам городских и сельских поселений всех муниципальных районов (9 районов и 13 городов). Обращение ушло во все администрации городов и поселков 9 муниципальных районов (83 городских и сельских поселения). Также стартовала переписка по вопросу обсуждения предлагаемых партией поправок со всеми общественными организациями автономного округа.

Инициатива Югры получила поддержку и на федеральном партийном уровне КПРФ. В руководстве партии отметили, что интерес к процедуре изменения Конституции Российской Федерации у жителей «нефтегазовой провинции» огромен.

«Уникальность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заключается не только в том, что здесь извлекается четверть доходов государственного бюджета. Все города Югры, по сути, являются городами-корпорациями, где «властью над властью» давно и прочно установились четыре компании: «Газпром», «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Поэтому три главных требования по частоте упоминаний с большим отрывом опережают остальные предложения, которые граждане предлагают партии в поддержку конституционной реформы:

– Все доходы от полезных ископаемых должны поступать в бюджет государства!

– Национализация нефтегазовой отрасли!

– Нужен референдум!», – подчеркнули в ЦК КПРФ.

Между тем югорские партийцы сообщили, что направить отзыв на инициативу партии можно по электронной почте в адрес фракции КПРФ в думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: dumahmao@kprf-ugra.ru.

Кроме того, поддержать инициативу и внести свои предложения можно в режиме онлайн на сайте: kprf-ugra.ru (15 поправок в Конституцию от КПРФ).

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