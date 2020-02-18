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Вторник, 18 февраля 2020, 07:50 мск

Новости Югра

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Плюс 35: количество потенциально зараженных коронавирусом в Югре увеличилось до 76

Количество потенциально зараженных китайским коронавирусом на территории Югры постоянно растет. За последние полторы недели граждан, за которыми наблюдают местные медики в связи с распространением инфекции, увеличилось с 41 до 76 человек.

По данным окружного управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 76 человек, 21 из них наблюдается в условиях стационара.

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов на прошедшем накануне оперативном совещании по коронавирусу поручил установить взаимодействие с авиакомпаниями о заблаговременном информировании, а также направить обращение работодателям о необходимости информирования должностных лиц Роспотребнадзора о датах прибытия их работников из числа граждан КНР.

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