Плюс 35: количество потенциально зараженных коронавирусом в Югре увеличилось до 76

Количество потенциально зараженных китайским коронавирусом на территории Югры постоянно растет. За последние полторы недели граждан, за которыми наблюдают местные медики в связи с распространением инфекции, увеличилось с 41 до 76 человек.

По данным окружного управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 76 человек, 21 из них наблюдается в условиях стационара.

Замгубернатора Югры Всеволод Кольцов на прошедшем накануне оперативном совещании по коронавирусу поручил установить взаимодействие с авиакомпаниями о заблаговременном информировании, а также направить обращение работодателям о необходимости информирования должностных лиц Роспотребнадзора о датах прибытия их работников из числа граждан КНР.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.02.20

«Новая Россия» назвала конкретные претензии к губернатору Комаровой. / Экс-полицейский напал на журналиста ТВ-канала «Мегаполис»: «Пытался душить». / В выходные на трассах Югры погибли 3 человека, еще 25 были травмированы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»