Фонд капремонта Югры приостанавливает деятельность

Фонд капитального ремонта ХМАО приостанавливает свою работу. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова.

По информации портала «Открытый регион – Югра», работы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах округа приостановлены почти полностью.

Так что по возможности работы по капремонту проводиться не будут, но начатые, те, что необходимо завершить для безопасности граждан, будут закончены. К примеру, если в доме в рамках капремонта уже была снята крыша, то установить новую необходимо в любом случае. Или если были убраны старые трубы, то нужно заменить их на новые, для восстановления функционирования системы.

При этом проводить все работы подрядчики должны с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и, пока длится режим повышенной готовности, собственники вправе отказать подрядчику в допуске в свое помещение, отмечают в Югорском фонде капремонта.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.04.20

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