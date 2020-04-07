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Вторник, 7 апреля 2020, 13:28 мск

Новости Югра

Новости, Кратко, Интервью, Тюмень, Ямал, Югра

Фонд капремонта Югры приостанавливает деятельность

Фонд капитального ремонта ХМАО приостанавливает свою работу. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова.

По информации портала «Открытый регион – Югра», работы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах округа приостановлены почти полностью.

Так что по возможности работы по капремонту проводиться не будут, но начатые, те, что необходимо завершить для безопасности граждан, будут закончены. К примеру, если в доме в рамках капремонта уже была снята крыша, то установить новую необходимо в любом случае. Или если были убраны старые трубы, то нужно заменить их на новые, для восстановления функционирования системы.

При этом проводить все работы подрядчики должны с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и, пока длится режим повышенной готовности, собственники вправе отказать подрядчику в допуске в свое помещение, отмечают в Югорском фонде капремонта.

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