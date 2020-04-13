В Югре стартует система электронных пропусков

В Ханты-Мансийском автономном округе сегодня начинает свою работу система цифровых пропусков. Так что теперь гражданам из группы риска придется удаленно и заблаговременно предупреждать власти о всех своих передвижениях.

Если человеку необходимо выйти из дома, он должен направить уведомление об этом по электронному адресу и получить регистрационный документ. В случае остановки надзорными лицами достаточно предъявить этот документ.

С сегодняшнего дня органы власти начнут тестировать информационно-аналитическую систему контроля «Цифровой пропуск», которая будет осуществлять оперативную проверку законности нахождения граждан вне дома, фиксировать факты передвижения потенциально инфицированных граждан.

В совокупности с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг нахождения граждан вне дома. Результаты мониторинга, представленные названными техническими средствами, будут основанием для наложения штрафов лицам, нарушивших правила самоизоляции.

Напомним, что на данный момент в автономном округе 41 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выписано по выздоровлению – 5 человек. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находится 7 102 югорчанина. Сняты с наблюдения – 5 238 граждан. Двое заболевших коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, один на аппарате ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Святослав Булгарин

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.04.20

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