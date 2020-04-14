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Вторник, 14 апреля 2020, 11:44 мск

Новости Югра

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Еще 15 человек заразились коронавирусом в Югре

Период коронавирусного затишья в Югре закончился. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением Covid-19, еще 15 югорчан оказались заражены.

Таким образом, на сегодняшний день официально 56 жителей округа были инфицированы Covid-19, 9 граждан при этом выздоровели. Так что в ХМАО сейчас зарегистрировано 47 больных. Из них как минимум двое находятся в тяжелом состоянии.

На текущий момент под наблюдением медиков находится 4 390 жителей округа, чуть более 8 тысяч граждан с меднаблюдения сняли.

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Югра, Сибирь, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,