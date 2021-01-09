Первый замгубернатора Югры умер от Covid-19

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Геннадий Бухтин скончался от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений. Он проходил лечение в Москве, рассказала директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

«Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний», – приводит ее слова ТАСС.

Геннадий Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В Югре он курировал работу департамента госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов.

Москва, Иван Гридин

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