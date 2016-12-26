Иркутский суд дал французу-педофилу 15 лет «строгача» / Дипломат снимал порно с собственной малолетней дочерью

Публикации за 26.12.16

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор экс-директору некоммерческой организации «Альянс Франсез-Иркутск», работающей под эгидой МИД Франции, гражданину Франции Иоанну Барберо, сообщила представитель райсуда Елена Дунаева. Его обвиняли в изготовлении детской порнографии с участием собственной дочери. В начале сентября француз сбежал из-под домашнего ареста.

«Суд приговорил Барберо к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на шесть лет. Приговор вынесен заочно», – сказала Дунаева, уточнив, что он признан виновным по трем статьям УК РФ – 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), 242.1 (изготовление и распространение детской порнографии в интернете) и 242.2 (использование несовершеннолетних при изготовлении порнографии).

Барберо был задержан в феврале 2015 года по подозрению в изготовлении и распространении детской порнографии. По версии следствия, в конце декабря 2014 года мужчина разместил на сайте, основными посетителями которого являются иркутские родители, фотографии и видеоролик с порнографическим изображением своей малолетней дочери.

В феврале 2015 года Куйбышевский районный суд Иркутска избрал Барберо меру пресечения в виде заключения под стражу. После завершения следствия в феврале 2016 года он был переведен под домашний арест. В июне начался судебный процесс, который проходил в закрытом режиме и должен был завершиться в октябре.

11 сентября текущего года Барберо сбежал из-под домашнего ареста в Иркутске, передает «Интерфакс». Он покинул место проживания вместе с электронным браслетом, который затем вывел из строя. 15 сентября Кировский районный суд Иркутска объявил гражданина Франции в розыск. Источник в правоохранительных структурах сообщал, что Барберо пересек границу РФ и Монголии, и скрывался в посольстве Франции в Улан-Баторе.

Иркутск, Иван Гридин

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