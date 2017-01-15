Семеро граждан Киргизии погибли в ДТП под Саратовом / Возбуждено уголовное дело

Публикации за 15.01.17

Семь человек стали жертвами автокатастрофы в Саратовской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Грузовой автомобиль «Вольво» столкнулся с микроавтобусом «Тойота» в ночь на воскресенье на 550-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате аварии водитель и шесть пассажиров минивэна погибли на месте. Как сообщил РИА Новости глава Петровского района Денис Фадеев, погибшие были гражданами Киргизии, они ехали на работу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты. Устанавливаются сведения о погибших, причины и обстоятельства произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Водитель грузовика задержан, по данным полиции, в момент аварии мужчина был трезв.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 15.01.17

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