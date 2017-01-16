Спецслужбы США помешали купить лекарство для Примакова

Публикации за 16.01.17

Американские спецслужбы пытались завербовать российского дипломата во время покупки медикаментов для бывшего главы правительства России Евгения Примакова. Лекарство изъяли, деньги не вернули, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Медицинский препарат для лечения Примакова было поручено купить одному из дипломатов, который на тот момент работал в США. По словам Захаровой, деньги на лекарство, порядка десяти тысяч долларов, собрали родственники экс-премьера. Документы для покупки медикаментов были оформлены по закону, прилагались необходимые рецепты и справки.

Когда дипломат пришел в аптеку, чтобы приобрести препарат, к нему подошли сотрудники американских спецслужб, заявила представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 1». Российского гражданина сопроводили в подвал, где не работала сотовая связь, дипломат не имел возможности связаться с консульством или посольством.

«Они продержали его там час. То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор: его запугивали тем, что взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами», – сообщила Захарова.

Лекарство у сотрудника изъяли, а деньги за него так и не вернули. Ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства Госдепартамента США. В частности, Джон Керри заявил, что американское внешнеполитическое ведомство «сделало все возможное, чтобы этот препарат был доставлен» в Россию.

«К сожалению, ушло много времени. Время было упущено», – подчеркнула Захарова. Более того, позже российскому дипломату пришло предписание покинуть США.

Евгений Примаков умер 26 июня 2015 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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