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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.01.17

В Дагестане столкнулись 38 автомобилей / Пострадавших нет

В Дагестане столкнулись 38 автомобилей Пострадавших нет

На трассе Махачкала – Аэропорт имени Амет-Хан Султана столкнулись 38 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Правоохранители выясняют причины массовой аварии.

ДТП произошло на участке автодороги, ведущей в махачкалинский аэропорт, протяженность почти километр, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана.

Несмотря на большое число поврежденных машин, в массовой аварии никто не пострадал. Полиция выясняет причины произошедшего.

Между тем, накануне массовое ДТП произошло в Каспийске, где, по предварительным данным, столкнулись 20 автомобилей, передает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Предварительно, причиной аварии стал гололед, который покрыл поверхность автодороги из-за резкого похолодания.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 20.01.17

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