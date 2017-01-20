В Дагестане столкнулись 38 автомобилей / Пострадавших нет

На трассе Махачкала – Аэропорт имени Амет-Хан Султана столкнулись 38 автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Правоохранители выясняют причины массовой аварии.
ДТП произошло на участке автодороги, ведущей в махачкалинский аэропорт, протяженность почти километр, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана.
Несмотря на большое число поврежденных машин, в массовой аварии никто не пострадал. Полиция выясняет причины произошедшего.
Между тем, накануне массовое ДТП произошло в Каспийске, где, по предварительным данным, столкнулись 20 автомобилей, передает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Предварительно, причиной аварии стал гололед, который покрыл поверхность автодороги из-за резкого похолодания.
Махачкала, Зоя Осколкова
Махачкала. Другие новости 20.01.17
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