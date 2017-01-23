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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.01.17

Хакеры сообщили о ракетном ударе России по США через NYT (СКРИНШОТ)

Хакеры сообщили о ракетном ударе России по США через NYT (СКРИНШОТ)

Сообщение о том, что Россия якобы готовится к ракетному удару по США, появилось в Twitter-аккаунте американской газеты New York Times. Позднее издание заявило, что страница была взломана, начато расследование инцидента.

Скандальная публикация была размещена на @nytvideo, где газета публикует видеоматериалы. Страницу читает около 260 тысяч человек, передает DW. «В просочившемся в прессу заявлении Владимира Путина говорится о том, что Россия нанесет ракетные удары по США»,– говорится в сообщении.

Новый День: Хакеры сообщили о ракетном ударе РФ по США через NYT (СКРИНШОТ)

Кроме того, там же некоторое время спустя появилась информация от группы хакеров OutMine Security Group, где они сообщают, что «перевзломали» страницу NYT. Также утверждалось, что сообщение о ракетных ударах опубликовали другие киберпреступники. Стоит отметить, что OutMine известны тем, что взламывают аккаунты знаменитостей, чтобы рекламировать услуги по компьютерной безопасности.

В New York Times оперативно отреагировали на случившееся, удалив сообщение из микроблога, в издании отметили, что информация публиковалась без разрешения редакции. Кроме того, газета написала, что проводит расследование произошедшего.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 23.01.17

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