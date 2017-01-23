Хакеры сообщили о ракетном ударе России по США через NYT (СКРИНШОТ)

Публикации за 23.01.17

Сообщение о том, что Россия якобы готовится к ракетному удару по США, появилось в Twitter-аккаунте американской газеты New York Times. Позднее издание заявило, что страница была взломана, начато расследование инцидента.

Скандальная публикация была размещена на @nytvideo, где газета публикует видеоматериалы. Страницу читает около 260 тысяч человек, передает DW. «В просочившемся в прессу заявлении Владимира Путина говорится о том, что Россия нанесет ракетные удары по США»,– говорится в сообщении.

Кроме того, там же некоторое время спустя появилась информация от группы хакеров OutMine Security Group, где они сообщают, что «перевзломали» страницу NYT. Также утверждалось, что сообщение о ракетных ударах опубликовали другие киберпреступники. Стоит отметить, что OutMine известны тем, что взламывают аккаунты знаменитостей, чтобы рекламировать услуги по компьютерной безопасности.

В New York Times оперативно отреагировали на случившееся, удалив сообщение из микроблога, в издании отметили, что информация публиковалась без разрешения редакции. Кроме того, газета написала, что проводит расследование произошедшего.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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